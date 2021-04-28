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Государственный секретарь США Энтони Блинкен Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Блинкен призвал Анкару отказаться от российской военной техники

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Соединенные Штаты призывают Турцию и других союзников отказаться от закупок российского оружия и военной техники. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его словам, странам могут грозить односторонние американские санкции. Он выразил надежду, что Вашингтон и Анкара «смогут найти путь вперед».

«Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры [США] избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные [комплексы] С-400, что дает России доходы, доступ и влияние», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках переговоров глав МИД стран Североатлантического альянса.

Также глава Госдепа выразил обеспокоенность в связи с выходом Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин и подчеркнул «важность демократических институтов и уважения прав человека».

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