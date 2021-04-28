Судан приостановил действие соглашения с Россией о создании морской базы

Судан объявил, что приостановил действие соглашения о создании морской базы с Россией на территории африканской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что действие соглашения, «подписанного Москвой с прежним режимом», приостанавливается «до его утверждения законодательным органом». Хартум предупредил об этом российскую сторону.

В декабре 2020 года сообщалось, что Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране. В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.

Позже заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что создание базы военно-морского флота России в Судане не предполагает агрессии против других государств.