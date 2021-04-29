Посольство России опровергло приостановку Суданом договора о базе ВМФ

Посольство России в Судане не подтвердило сообщения о заморозке соглашения по созданию пункта базирования ВМФ России на Красном море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram диппредставительства.

Дипломаты подчеркнули, что утверждения о приостановке такого договора «не соответствуют действительности, что бы при этом не говорили так называемые «источники». «Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», — отмечается в заявлении.

Ранее телеканал Al Arabia сообщил, что Судан объявил о приостановке действия соглашения о создании морской базы с Россией на территории африканской республики.

В дальнейшем представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил, что пока у министерства нет официального подтверждения приостановки соглашения о создании российской военной базы.

В декабре 2020 года стало известно, что РФ заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране. В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.