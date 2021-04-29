В Чехии заявили о существовании более двух версий взрывов во Врбетице

Глава минюста Чехии Мария Бенешова заявила, что существует более двух версий взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом она сказал в интервью изданию Novinky.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

Бенешова отметила, что она присутствовала на заседании чешского правительства, когда обсуждался инцидент во Врбетице.

«У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента (Милоша Земана). При этом я видела только сообщение контрразведки, к «живым» материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна (третья) возможная версия (расследования)», — сказала глава чешского минюста.

При этом она не смогла рассказать, что это за третья версия, сославшись на секретность.

В свою очередь, премьер Бабиш, прокомментировав слова Бенешовой, подчеркнул, что действительна прежняя информация о том, что есть лишь одна версия.

25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что расследование по делу о взрывах во Врбетице продолжается и в этом деле существуют две версии — неосторожное обращение с содержимым складов и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.