ВС РФ привлекли к проверкам боеготовности более 300 тысяч военных в апреле

К плановым проверкам боеготовности за зимний период обучения привлекалось более 300 тыс. российских военнослужащих. Об этом сообщил в Национальном центре управления обороной РФ начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в четверг, 29 апреля, Генштаб подведет итоги контрольных проверок, проведенных в апреле.

Герасимов добавил, что за зимний период обучения к проверочным мероприятиям были привлечены более 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Также были задействованы 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации.

По словам генерала, в течение двух недель с войсками военных округов на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба, задействованы более 500 объектов учебно-материальной базы.

Соответствующие военные учения проходили на всей территории Российской Федерации.

22 апреля на полигоне Опук в Крыму начался основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Испытания проводились в рамках внезапной проверки боеготовности войск. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах.