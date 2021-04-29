Один гражданин Киргизии погиб в ходе конфликта на границе с Таджикистаном

Один гражданин Киргизии погиб в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Киргизии.

Отмечается, что на 18.00 часов (15.00 мск) в Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, один из них впоследствии скончался.

Еще один человек с ранениями поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших достигло 17 человек.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что Киргизия обвинила Таджикистан в применении минометов и пулеметов на границе двух стран.