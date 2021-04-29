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Военные новости

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Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам

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Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. Об этом сообщает киргизское агентство «Кабар».

По данным издания, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии.

После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши».

Также сообщается, что в результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

Бишкек и Душанбе стягивают дополнительные силы к зоне конфликта, сообщает погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

«Газета.Ru» ведет онлайн событий на границе Киргизии и Таджикистана.

Ранее киргизская сторона сообщила, что их спецназ захватил таджикскую погранзаставу.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.

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