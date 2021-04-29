На Красной площади прошла ночная репетиция парада Победы

На Красной площади прошла первая ночная репетиция парада Победы, который пройдет 9 мая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция 7 мая», — сказали в ведомстве.

Подчеркивается, что численность пешей колонны превышает 12 тысяч. В этом году впервые в параде поучаствует расчет военной полиции из Центрального военного округа. В механизированной колонне проедут более 190 образцов военной техники.

На тренировке присутствовали пять типов танков: исторические, современные и перспективные образцы. Также по площади проехали бронеавтомобили повышенной защищённости семейства «Тайфун». Впервые на параде покажут машину «Тайфун-ПВО».

Ранее в столицу из подмосковного Алабино привезли военную технику, которую задействуют в Параде Победы 9 мая на Красной площади.

Первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М» и т.д.