Число пострадавших на границе Таджикистана и Киргизии превысило 120 человек

Число пострадавших в ходе боевых действий на границе Таджикистана и Киргизии достигло 124 человек. Об этом сообщает Минздрав Киргизии, передает ТАСС.

«По последним данным, за время конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 124 жителя Кыргызстана», — сообщила представитель Минздрава.

По ее словам, трое из них, в том числе ребенок 2008 года рождения, умерли.

Ранее Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.