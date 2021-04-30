Минобороны впервые раскрыло документы о действиях Красной армии при штурме Берлина

Минобороны России впервые обнародовало уникальные архивные документы об участии Днепровской флотилии в штурме Берлина во время Второй Мировой войны в 1945 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что флотилия была включена в состав 5-й ударной армии.

Так, с 14 апреля по 3 мая 1945 года Днепровская флотилия внесла значительный вклад в преодоление водных преград во время наступления на Берлин.

«Отряд полуглиссеров (в количестве 10 единиц) 1-й бригады речных кораблей, переброшенный на автомашинах в район Карлхорст, с 23 апреля по 25 апреля 1945 года оказал содействие 9-му стрелковому корпусу 5-й ударной армии при форсировании реки Шпрее», — указано в документе.

Эта операция продемонстрировала, что Красная армия остро нуждается в применении кораблей флотилии во время штурма оборонительных прибрежных укреплений.

Согласно ходатайству командующего флотилией контр-адмирала Григорьева, за короткое время на речных кораблях под шквальным огнем противника удалось переправить через реку Шпрее целую дивизию из состава 9-го стрелкового корпуса 5-й армии.

В дальнейшем за успехи в проведении штурма укреплений на реке Шпрее 1-я бригада флотилии получила название «Берлинская».

Ранее сообщалось, что Минобороны России отменило приказы по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны из-за нового приказа, расширяющего перечень документов.