Вооруженные силы Польши признали нарушение воздушного пространства Белоруссии

Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики в Twitter.

«29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Польши в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией», — говорится в публикации.

Там отметили, что инцидент был непреднамеренным, носил случайный и кратковременный характер.

Несколькими часами ранее Минобороны Белоруссии заявило о втором нарушении за месяц государственной границы в воздушном пространстве со стороны Польши.

В прошлый раз Белоруссия сообщала о нарушении воздушной границы со стороны Польши 12 апреля. Тогда Варшава опровергла обвинения, заявив, что военные самолеты вечером 12 апреля не выполняли полетов вблизи границы между Польшей и Белоруссией.