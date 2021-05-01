«Дмитрий Донской» прослужит в ВМФ России еще 3-4 года

Самая большая действующая субмарина в мире — атомная подлодка проекта 941 »Дмитрий Донской» — прослужит в составе Военно-морского флота России до полной выработки ядерного топлива в реакторе, или еще 3-4 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«Атомная подлодка стратегического назначения ТК-208 будет оставаться в боевом составе флота до полной выработки топлива в ее ядерном реакторе. Перезагрузка активной зоны реактора субмарины не планируется. По предварительным оценкам, корабль полностью выработает ядерное топливо в течение ближайших трех-четырех лет, после чего будет принято окончательное решение о нахождении его в составе ВМФ», — заявили кораблестроители.

Перезагрузка ядерного реактора «Дмитрия Донского» оценивается как нерентабельная с учетом возраста субмарины — ТК-208 класса «Акула» была спущена на воду в 1980 году. Сейчас ВМФ России ожидает закладку двух субмарин нового класса «Борей-А» — «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

После их принятия на вооружение, ТК-208, вероятнее всего, будет законсервирован для последующей утилизации вместе с такими же «Акулами» («Северсталь» и «Архангельск») в бухте «Севмаша» в Северодвинске.

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