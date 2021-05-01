Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальние походы

Два отряда боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота России (ТОФ) в субботу, 1 мая, вышли из Владивостока в дальние походы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В составе первого ОБК — флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». Второй отряд кораблей сформирован из корветов проекта 20380 — «Совершенный» и «Громкий», — заявили в штабе ТОФ.

На время дальних походов запланировано проведение нескольких тренировок и военных учений, а также посещение портов иностранных государств в рамках деловых заходов российских кораблей.

Вместе с боевыми кораблями ТОФ в дальний поход отправился танкер «Борис Бутома», который будет обеспечивать проведение маневров и учений.

Ранее стало известно, что самая большая в мире подводная лодка «Дмитрий Донской» прослужит в ВМФ России еще 3-4 года.