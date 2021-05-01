В Киргизии обвинили Таджикистан в стягивании военной техники к границе

Погранслужба Киргизии заявила, что таджикская военная техника движется в сторону границы в районе конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, к 8.30 мск ситуация на киргизско-таджикском участке границы оценивалась как «относительно напряженная».

«Таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо», — сказал собеседник агентства.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.

Накануне минздрав Киргизии сообщил о гибели более 30 киргизов на границе с Таджикистаном.

Позже в Киргизии 1 и 2 мая объявили днями национального траурп по погибшим в приграничном конфликте с Таджикистаном.