Военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии

Военнослужащие Таджикистана в субботу, 1 мая, открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии у киргизско-таджикской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизскую пограничную службу.

«В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана», — указано в сообщении.

Ранее в Киргизии обвинили Таджикистан в стягивании военной техники к границе.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.