В Таджикистане опровергли данные о стягивании военной техники к границе с Киргизией

Таджикистан не стягивает свою военную технику в сторону границы с Киргизией, согласно договоренностям между Душанбе и Бишкеком, техника находится на таджикской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в настоящее время ситуация находится под контролем военных, обстановка на границе относительно спокойная.

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии обвинила Таджикистан в стягивании военной техники к границе.

Позже киргизская погранслужба сообщила, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии у киргизско-таджикской границы.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.