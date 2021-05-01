В Киргизии сообщили о 163 пострадавших на границе с Таджикистаном

Число граждан Киргизии пострадавших на границе с Таджикистаном выросло до 163, погиб 31 человек. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова, пишет РИА «Новости».

«В ходе событий в Баткенской области пострадали 163 кыргызстанца. Погиб 31 человек», — заявила она.

До этого Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии у киргизско-таджикской границы. После этого киргизская погранслужба обвинила Таджикистан в стягивании военной техники к границе. В Таджикистане эти данные опровергли.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.