В Киргизии сообщили о 173 пострадавших на границе с Таджикистаном

В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 гражданина Киргизии, 173 получили ранения. Об этом сообщает Минздрав страны, передает «Интерфакс».

«По последним данным на 18.30 (15.30 мск), общее количество погибших составляет 34 человека, пострадали 173 человека», — сообщили в Минздраве.

До этого Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии у киргизско-таджикской границы. После этого киргизская погранслужба обвинила Таджикистан в стягивании военной техники к границе. В Таджикистане эти данные опровергли.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.