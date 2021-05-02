Киргизия эвакуировала 33 тысячи человек из зоны конфликта

Киргизия эвакуировала более 33 тысяч граждан из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова, пишет ТАСС.

«Были эвакуированы в общей сложности 33 388 человек», — сказал она.

Солтонбекова уточнила, что больше 19 тысяч из них — это дети и подростки.

Ранее она заявляла, что число пострадавших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном увеличилось до 178 человек. Солтонбекова добавила, что еще 34 человека погибли.

До этого Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии у киргизско-таджикской границы. После этого киргизская погранслужба обвинила Таджикистан в стягивании военной техники к границе. В Таджикистане эти данные опровергли.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.