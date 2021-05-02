В Турции задержали «правую руку» бывшего главы ИГ*

Турецкая полиция задержала боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), который был правой рукой бывшего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщила газета Yeni Safak.

Операцию провели турецкие полицейские и сотрудники национальной разведывательной организации в районе Аташехир города Стамбул. Боевика задержали после выхода из дома, до этого за ним долгое время велось наблюдение. Правоохранители провели обыск в квартире, где жил задержанный. Были изъяты мобильные телефоны, цифровые материалы и фотографии.

Террорист въехал в Турцию три года назад по поддельным документам. Он отвечал за военную инфраструктуру группировки, участвовал во многих сирийских терактах и обучал боевиков.

Ранее афганские спецслужбы задержали в Кабуле Гулама Насера — одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство» в Кабуле.

Отмечается, что Гулам Насер, более известный как Аль-Хорасани, являлся также лидером афганского радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).