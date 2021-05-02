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Военные новости

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Военнослужащие ДНР захватили украинский ударный беспилотник

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Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) перехватили ударный беспилотник Украины рядом с городом Ясиноватая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Народную милицию ДНР.

«Сегодня в 7:35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон — М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный», — говорится в сообщении.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

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