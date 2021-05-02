Оснащенный «Калибрами» российский фрегат вошел в Средиземное море

В акваторию Средиземного моря вошел российский фрегат «Адмирал Макаров», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что фрегат проходил Черноморские проливы в сопровождении катера береговой охраны Турции.

По данным агентства, «Адмирал Макаров» с 2018 по 2020 год уже трижды выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе размещена российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

Ранее сообщалось, что флагман Черноморского флота (ЧФ) крейсер «Москва» совершил пуск ракеты «Вулкан» по кораблю условного противника на дистанции в 30 км в Черном море.

До этого США направили патрульный катер береговой охраны в Черное море.

Также сообщалось, что в США планировали направить два эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море. Они уведомили турецкую сторону о проходе судов через Босфор, но впоследствии отменили решение. Позднее желание направить некоторые корабли в Черное море изъявила Великобритания.