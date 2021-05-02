В Донбассе подорвался украинский военный

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что украинский военный подорвался у линии соприкосновения в Донбассе, когда оборудовал позиции в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, передает РИА «Новости».

По его словам, во время проведения инженерных работ по углублению траншей на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе данного населенного пункта «от удара лопаты произошла детонация неизвестного взрывного устройства».

Осадчий рассказал, что в результате подрыва украинский силовик получил легкие осколочные ранения. Кроме того, он указал, что военнослужащего ВСУ контузило.

Он добавил, что Украина возложила вину на ЛНР за подрыв этого военного.

«Командованием батальона принято решение о подаче раненного военнослужащего как результат огневой провокации со стороны Народной милиции», — сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее украинский военный совершил самоубийство на боевом посту.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.