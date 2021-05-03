Госсекретарь США призвал готовиться к любому развитию событий в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона должна быть готова к любому развитию событий в Афганистане. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CBS.

«Мы должны быть готовы ко всем сценариям, и их целый ряд. И мы смотрим на это очень ясным взглядом <...> Мы работаем в Афганистане 20 лет, и иногда мы забываем, зачем мы вообще туда поехали, это было для того, чтобы разобраться с людьми, которые напали на нас 11 сентября. И мы это сделали», — отметил глава Госдепа.

Он также подчеркнул, что вывод американских войск не означает прекращение поддержки властей Афганистана.

«Наше посольство остается, поддержка, которую мы оказываем Афганистану, когда дело касается экономической поддержки, развития, гуманитарной помощи, все это остается», — добавил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

После этого в министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.