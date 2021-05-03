В Киргизии заявили о 183 пострадавших на границе с Таджикистаном

Число пострадавших в результате конфликте, развернувшегося на границе с Таджикистаном, граждан Киргизии возросло до 183. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова, передает РИА «Новости».

«Количество пострадавших на сегодняшний день достигло 183», — рассказала замминистра.

Солтонбекова уточнила, что 99 из пострадавших еще продолжают получать лечение в медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что Киргизия эвакуировала 33 тысячи человек из зоны конфликта.

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии объявила, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии у киргизско-таджикской границы. В скором времени киргизская пограничная служба обвинила Таджикистан в стягивании военной техники к границе. В свою очередь в Таджикистане эти данные опровергли.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной».

Помимо того, Казахстан предложил Киргизии гуманитарную помощь.