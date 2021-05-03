США начали военные учения на Аляске

На Аляске 3 мая начались американские военные учения «Северный край - 2021», в которых принимают участие 15 тысяч солдат и 240 летательных аппаратов. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Сегодня ВВС США начинают учения Northern Edge 2021 на Аляске. Northern Edge - это проводимые Тихоокеанскими ВВС при поддержке Индо-Тихоокеанского командования полевые учения, которые проводят совместно виды ВС», — сказал Кирби.

По его словам, учения сфокусированы на высококлассной подготовке военных, чтобы развивать и улучшать совместное оперативное взаимодействие.

Ранее администрация главы США Джо Байдена раскрыла принятые бывшим президентом Дональдом Трампом правила нанесения ударов за границей вне зон боевых действий.

В обнародованных за 2017 год правилах говорится в том числе о действиях спецназа и проведении ударов с беспилотников. Например, в ходе проведения операции против террористов приоритет отдается их захвату для получения в дальнейшем разведывательной информации, а не ликвидации.