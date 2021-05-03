Пентагон прокомментировал отвод российских войск от границы с Украиной

Представитель Пентагона Джон Кирби оценил результат отвода российских войск от границы с Украиной. Об этом сообщают РИА Новости.

«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», - заявил Кирби.

В конце апреля на полигоне Опук в Крыму начался основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Испытания проводились в рамках внезапной проверки боеготовности войск. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах.

С конца марта страны Запада и Украина все чаще заявляют о стягивании российских войск к границам России, в том числе южным и западным. В Киеве в середине апреля заявляли, что Москва стянула к границам более 100 тыс. солдат.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, обращал внимание, что наращиванию боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО) способствуют попытки Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.