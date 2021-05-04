Лукашенко лишил званий 80 силовиков за «дискредитирующие поступки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который лишает званий 80 бывших силовиков. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что в период нестабильной политической ситуации в стране отдельные сотрудники силовых структур «нагнетали протестные настроения», организовывали и принимали участие в протестах, размещали в социальных сетях экстремистские материалы, а также призывали к радикальным действиям.

Подчеркивается, что тем самым они дискредитировали честь и достоинство военных. В отношении некоторых из них расследуются уголовные дела, в том числе за организацию терроризма.

Ранее Лукашенко сообщил, что в том случае, если в ЕС хотят проблем на фоне санкций против Минска, то они могут быть. При этом он отметил, что без ответа никакие действия ЕС не останутся.

До этого Белоруссия ввела ответные санкции против Запада. В частности, в данный список попали товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf.