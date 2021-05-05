Мирный житель погиб при атаке Израиля на гражданский склад в Сирии

Один мирный житель погиб, еще шесть человек пострадали в результате атаки Израиля на гражданский склад в сирийской Латакии, сообщает государственное агентство Сирии SANA в своем Telegram-канале со ссылкой на губернатора провинции.

Как рассказал агентству источник в военных кругах, в числе пострадавших есть один ребенок, его мать также получила ранения.

«Агрессия Израиля привела к гибели гражданского лица и ранениям шести других, включая ребенка и его мать», — заявил источник.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что Израиль нанес ракетные удары по гражданскому складу пластиковых изделий в сирийской провинции Латакия. По данным агентства, сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетные удары Израиля в Латакии и провинции Хама.