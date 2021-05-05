Минобороны опубликовало кадры ночной репетиции парада на Красной Площади

Министерство обороны России опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади с участием пеших расчетов и колонны военной техники, сообщают «Известия».

В прошедшей ночью, 4 мая, 12 тыс человек в составе 37 парадных расчётов провели тренировку на главной площади страны. Также по Красной площади прошли 190 единиц военной техники, в том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14«Армата», бронеавтомобили семейства «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25», а также артиллерийские комплексы и ракетные установки.

Все участвующие в тренировках и непосредственно на Параде Победы военнослужащие добровольно прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Первая ночная репетиция прошла в четверг, 29 апреля, на тренировке присутствовали пять типов танков: исторические, современные и перспективные образцы.

Ранее на Красной площади началась вторая репетиция парада Победы.