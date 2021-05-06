Солдат Израиля застрелил 16-летнего палестинца

В Израиле пехотинец застрелил на западном берегу реки Иордан 16-летнего палестинца. Об этом сообщает The Palestinian Information Center со ссылкой на сообщение Красного Полумесяца.

В свою очередь, The Times of Israel со ссылкой на данные израильской полиции и Красного Полумесяца сообщает, что в ходе протестов в Восточном Иерусалиме 10 палестинцев пострадали, двое были арестованы.

Во вторник, 4 мая, стало известно о 10 раненых палестинцах в результате столкновений с военнослужащими Израиля в районе Шейх-Джаррах в восточном Иерусалиме.

Отмечается, что причиной столкновений в районе Шейх-Джаррах между военнослужащими и палестинцами стало предотвращение военными забастовки перед домами, откуда суд постановил выселить 28 семей и отдать это жилье поселенцам.