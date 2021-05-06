МиГ-31 сопроводил разведчика США над Чукотским морем

В ночь на 6 мая над акваторией Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель, для сопровождения которой в воздух поднимался истребитель МиГ-31. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря», — говорится в сообщении.

Российские военные уточнили, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее российский истребитель Ми-31 поднимался в воздух для сопровождения над Тихим океаном самолета-разведчика США RC-135, приближавшегося к российской государственной границе. Отмечается, что после разворота американского военного самолета от границы Российской Федерации МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.