Россия напомнила США о нелегальном положении американских сил в Сирии

Военное присутствие США в Сирии является незаконным, в связи с чем у Вашингтона нет права критиковать Россию, действующую там легитимно и по приглашению сирийского правительства. Об этом заявило в Twitter-профиле российское посольство в Соединенных Штатах.

«Мы хотели бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным. Таким образом, у США нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», — говорится в сообщении диппредставительства.

Так российская дипломатическая миссия отреагировала на опубликованный 5 мая доклад и.о. генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла. В документе заверялось, что действия военных России на северо-востоке Сирии нарушают механизм устранения конфликтных ситуаций. Как утверждалось, «российские силы в основном придерживались механизма, однако число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось».

Гражданская война в Сирии началась более 10 лет назад, когда в столице страны Дамаске прошли первые протестные акции. В течение 2011 года глубокий политический кризис вылился во внутренний вооруженный конфликт. 31 июля сирийские правительственные войска начали активное наступление и штурм расположенного в 209 км от Дамаска города Хама.

Ранее в сирийский город Камишлия была введена российская военная полиция.