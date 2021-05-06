Евросоюз пригласил три страны к участию в оборонной программе PESCO

Совет глав минобороны Евросоюза одобрил приглашение Канады, Норвегии и США в создаваемую оборонную программу PESCO. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Брюсселя.

Эти три государства станут первыми не входящими в Евросоюз странами, которые поучаствуют в оборонном проекте.

«В ответ на запросы от Канады, Норвегии и США об участии в проекте PESCO Военная Мобильность, Совет принял положительное решение, разрешающее координатору проекта – Нидерландам – пригласить эти три страны», — говорится в сообщении.

Ранее Совет Евросоюза (ЕС) обратился к странам сообщества с целью активизировать сотрудничество в военной сфере и развитие оборонной промышленности Европы в рамках Постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO).

PESCO — программа Евросоюза, призванная стимулировать страны увеличить расходы на оборону и повысить сотрудничество в этой сфере.