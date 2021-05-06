В Эстонии заявили о нарушении российским Ил-96 воздушной границы страны

Пресс-служба Главного штаба вооруженных сил Эстонии утверждает, что российский самолет Ил-96 нарушил в среду, 5 мая, воздушную границу Эстонии, сообщает РИА «Новости».

Граница была нарушена около острова Вайндлоо, самолет провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Уточняется, что самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

Согласно заявлению эстонских военных, это второе нарушение воздушной границы страны российским самолетом за 2021 год.

«Это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь неприемлема», — сказано в сообщении МИД Эстонии.

20 апреля сообщалось, что истребители альянса НАТО несколько раз поднимались в небо над Эстонией, Литвой и Польшей для перехвата и сопровождения российских самолетов-разведчиков, истребителей и бомбардировщиков над Балтийским морем.