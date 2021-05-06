Зеленский призвал НАТО усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государствам-членам НАТО необходимо усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис главы государства по итогам его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве в четверг, 6 мая.

Согласно заявлению, украинский лидер призвал страны Североатлантического альянса «усиливать военное присутствие» в Черноморско-Азовском регионе, «чтобы была возможность отвечать совместными действиями союзников на море».

Отмечается, что Зеленский в ходе встречи с Блинкеном также попросил содействия США в вопросе начала процесса получения Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. Как уточнили в офисе, политик выразил надежду, что на саммите альянса 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Киевом данного плана.

Ранее в апреле Зеленский выразил мнение, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.

До этого Зеленский заявил, что только включение Украины в НАТО может помочь завершить конфликт в Донбассе.