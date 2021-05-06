Чешское СМИ раскрыло подробности взрывов на складах во Врбетице

Наемные бригады фирмы Imex Group, арендатора складов с вооружением в чешской деревне Врбетице, получили отгул на тот день, когда на одном из складов произошел первый взрыв. Об этом сообщается на сайте Чешского радио.

«В середине октября 2014 года склады в Врбетице были загружены. Работники оружейной компании Imex Group, арендовавшей склады, должны были оперативно подготовить взрывчатку к транспортировке. Но наемные бригады получили неожиданное указание. 15 октября 2014 года... всем пришлось взять отпуск. И вместо них в тот день на склад №16 пошел единственный человек - владелец компании Петр Бернатик-младший. Один», — сообщает радио.



Как рассказали «Чешскому радио» работники склада, «хозяин до этого всегда ходил проверять товар eще с кем-либо». На следующий день склад взорвался.

Нетипичное поведение Бернатика накануне взрыва привлекло внимание полиции. В феврале он был задержан и провел в камере предварительного заключения 48 часов, подтвердили несколько источников «Радиожурналу».

«Петр Бернатик был задержан на основе предварительного согласия прокурора. Полиция также обыскала его дом и группу Imex Group», — сообщил один из источников.

Сам Бернатик и юрист фирмы Imex Group Радек Ондруш отказались комментировать журналистам эту информацию.

Радио отмечает, что задержание Бернатика свидетельствует о том, что полиция воспринимает владельца Imex Group не только как свидетеля, но и как подозреваемого в сокрытии фактов в связи со взрывом. В частности, следователи и спецслужбы расследуют, «помогал ли он российским агентам» проникнуть в помещение в Врбетице.

Взрыв на складе во Врбетице произошел 15 октября 2014 года. В результате взрыва погибли двое сотрудников фирмы Imex Group.

Чешские власти подозревают Россию в причастности к происшествию. В апреле 2021 года Прага объявила о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.



Москва отвергла обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее, Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что сомневается в возможности эффективного сотрудничества с российской стороной по расследованию взрывов на складах в Врбетице.