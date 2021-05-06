В США заявили, что вывод войск из Афганистана идет по плану

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался насчет ситуации с выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «до сих пор» вывод подразделений американской армии из этой страны «проходит по плану».

Ранее в апреле командующим войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер объявил о выводе войск с ряда баз, расположенных в исламской республике. Он отметил, что все базы будут переданы силам Афганистана.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

После этого в МИД России выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.