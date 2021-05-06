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Корабли ВМС Британии отзовут после снятия блокады острова Джерси французскими рыбаками

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Два сторожевых корабля ВМС Великобритании покинут окрестности острова Джерси в проливе Ла-Манш и вернуться в пункт постоянной дислокации после того, как французские рыбаки сняли блокаду этой территории, которая валяется коронными землями Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы рады, что французские рыболовецкие судна покинули окрестности Джерси», — говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что в настоящее время «ситуация разрешена», в связи с чем сторожевые корабли прибрежного действия будут готовиться к возвращению в порт в Британии.

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