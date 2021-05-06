В Пентагоне заявили, что не планируют сбивать неуправляемую китайскую ракету

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, США не планируют сбивать китайскую тяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-5Б», которая выполняет неуправляемый сход с орбиты, передает ТАСС.

По словам глава Минобороны Соединенных Штатов, американская сторона рассчитывает, что ракета упадет в безопасном месте.

«Мы надеемся, что она упадет там, где не нанесет никому ущерба. Надеемся, что в океане или в другом подобном месте», — сказал Остин.

Он указал, ссылаясь на последние оценки экспертов, что ракета должна упасть где-то между 8 и 9 мая.

Глава Пентагона также отметил, что у США есть возможности сбить ее.

Ранее стало известно, что обломки ракеты «Чанчжэн-5Б» могут упасть в густонаселенном районе.

29 апреля Китайское национальное космическое управление запустило ракету-носителя тяжелого класса «Чанчжэн-5Б» (CZ-5B). Она успешно вывела на орбиту базовый модуль будущей национальной космической станции «Тяньхэ». Впоследствии ракета потеряла контроль.