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Военные новости

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ЛНР не ожидает скорого наступления киевских силовиков

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Самопровозглашенная Луганская народная республика не ожидает скорого наступления киевских силовиков, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости».

«Я думаю, нет», – ответил он на вопрос о том, будет ли наступление украинских сил в ближайшее время.

По словам Пасечника, в последних докладах не фиксируется сосредоточение техники Украины на линии соприкосновения.

«Какими-то конкретными цифрами, конкретными данными я не располагаю. Возможно, эта техника находится на вторых рубежах», – добавил глава самопровозглашенной республики.

В ходе интервью Пасечник также выразил уверенность, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он также согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации.

До этого в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявляли, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву двух сел в Донбассе.

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