Крейсер США изъял груз российского и китайского оружия в Аравийском море

В Аравийском море крейсер США изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Пятого флота ВМС США.

Команда корабля обнаружила незаконный груз во время стандартной проверки, соответствующей нормам международного права. Проверка была призвана установить, кому принадлежит судно.

«Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы... усовершенствованные оптические прицелы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятие вооружений заняло два дня, после чего экипаж судна был допрошен и отпущен.

Кроме того, будет организовано расследование, которое определит источник и пункт доставки оружия.