В Совфеде обвинили США в провокации из-за высадки десанта в Эстонии

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает провокацией высадку американских десантников в Эстонии. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, — это считается нормой», – отметил сенатор.

Он также напомнил, что изначально на Западе обещали, что Эстония будет пассивным членом Североатлантического альянса, однако в последнее время эту страну «превращают в активную мишень для возможного ответного удара».

«Они специально провоцируют нас на какие-то действия, чтобы потом заклеймить как агрессоров и наказать санкциями», – заключил Джабаров.

Ранее стало известно, что в рамках крупных учений Swift Response в Эстонии высадились 700 американских военнослужащих.