В Москве состоялась воздушная часть парада Победы

Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве состоялась, несмотря на погодные сложности. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

В авиационной части парада участвовали вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-35М и Ми-24, а также разведывательно-ударные комплексы Ка-52, пилотажная группа «Беркуты» российских Военно-воздушных сил на вертолетах Ми-28М, военно-транспортные самолеты Ил-76 и другая воздушная техника.

Парад Победы завершился пролетом шести самолетов-штурмовиков Су-25БМ, которые окрасили небо столицы в цвета государственного флага.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что плохая погода в Москве может повлиять на проведение воздушной части парада Победы 9 мая. По словам синоптиков, пролет авиации был под угрозой срыва из-за сложных метеоусловий.