США и Украина проводят совместные учения в Черном море

Украинские пограничники и служба береговой охраны Соединенных Штатов проводят совместные учения в Черном море, сообщила государственная пограничная служба Украины.

«Корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе», – указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Встреча судов состоялась утром 8 мая, в настоящее время корабль морской охраны госпогранслужбы «Григорий Куропятников» и американский корабль Hamilton остаются в море и продолжают совместную отработку маневров. Заход иностранного судна в порт Одессы запланирован на 10 мая.

По данным украинской погранслужбы, за учениями наблюдали российские корабли.

Ранее сообщалось, что сторожевой корабль береговой охраны США Hamilton вошел в Черное море. По заявлению Национального центра управления обороной (НЦУО) Министерства обороны России, Черноморский флот следит за перемещениями американского судна.