Эксперт прокомментировал кадры с задержанного ВМС США судна в Аравийском море

Показанные Соединенными Штатами образцы вооружения с судна, которое ранее задержали их ВМС в Аравийском море, были лишь советскими и китайскими системами. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

По его словам, было отчетливо видно, что на борту морского судна были старые советские и китайские образцы вооружения.

«К последним относятся, в частности, штурмовые винтовки «Тип-56», снайперские винтовки «Тип-79» и «Тип-85», гранатометы «Тип-69», пулеметы «Тип-80», — пояснил он.

До этого представители ВМС Центрального командования американских вооруженных сил объявили о задержании в северной части Аравийского моря судна. На нем якобы были найдены «десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок «Тип-56» и других».

Ранее сообщалось, что «Казань» вошла в подводные силы ВМФ. К-561 «Казань» проекта 885М (заводской №161) относится к многоцелевым атомным подводным лодкам с крылатыми ракетами 4-го поколения.