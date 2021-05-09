На учениях в Эстонии пострадали 10 американских десантников

Десять американских десантников были госпитализированы в результате неудачного приземления на учениях Swift Response, проводимых в Эстонии. Об этом сообщает издание Postimees.

По данным СМИ, на аэродром Нурмси Ярваского уезда был сброшен десант из порядка 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединенных Штатов.

Кроме того, были сброшены боевая техника и снаряжение.

Пресс-атташе американского посольства в Таллине Марк Нейлор подтвердил данный инцидент. Он добавил, что это обычная часть воздушных операций.

«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к службе», — уточнил представитель посольства.

Эстонские военные пояснили, что большинство десантников приступили к учениям сразу после 10-часового перелета с военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Активная часть маневров Swift Response началась 5 мая со стрельб систем залпового огня.

Ранее под Калугой погибли трое военных во время тренировки на Ту-22.