Из сектора Газа запустили ракеты по Израилю

Боевой крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» запустило ракеты по Израилю, заявил представитель бригад Абу Убайда, сообщает РИА «Новости».

«Бригады Аль-Кассам» нанесли ракетный удар сейчас по врагу в оккупированном Иерусалиме в ответ на его преступления и агрессию против священного города, а также на преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса», — рассказал Убайда.

Ракетная тревога прозвучала в Иерусалиме и Бейт-Шемеш. Кроме того, палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявила, что нанесла ракетный удар по городу Сдерот в Израиле. Пресс-служба ЦАХАЛ, армии Израиля, заявила, что в результате атаки на Сдерот пострадал один человек.

«Совсем недавно противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по гражданскому автомобилю в городе Сдерот. В результате гражданское лицо, находившееся в автомобиле, было легко ранено», — рассказали в ЦАХАЛ

По заявлению руководства армии Израиля, всего из сектора Газа были запущены 45 ракет.