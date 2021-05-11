Более 200 ракет запустили из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю свыше 200 ракет. Об этом заявил официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает ТАСС.

По последним данным, израильские военные ответно поразили 140 военных целей, расположенных на территории приморского палестинского анклава.

«Более 200 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь, порядка трети из них упали на территории самого сектора», — пояснил представитель ведомства.

Уточняется, что израильская армия нанесла поражение 15 оперативникам группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

До этого ракетная тревога прозвучала в Иерусалиме и Бейт-Шемеш. Еще палестинская группировка «Исламский джихад» заявила, что нанесла ракетный удар по городу Сдерот в Израиле. В Иерусалиме обострился израильско-палестинский конфликт.

Кроме того, Палестина сообщала о 20 погибших под авиаударами. «Еще 65 пять человек получили ранения», — заявил недавно представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.