Корабли ВМС Украины и береговой охраны США провели тренировку в Черном море

Корабли военно-морских сил Украины, Морской охраны госпогранслужбы Украины и береговой охраны США провели тренировку типа «PASSEX» в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации ВМС ВСУ, мероприятие проводилось с целью улучшения уровня безопасности в Черном море и повышения совместимости экипажей украинских и американских кораблей для выполнения совместных задач в составе многонациональных тактических групп по стандартам и процедурам, принятым странами-членами и партнерами НАТО.

По словам командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, этот очень действенный инструмент, который позволяет украинскому флоту приблизиться к стандартам альянса.

В тренировках участвовали патрульный катер типа Айленд «Старобельск», вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны госпогранслужбы Украины корабль «Григорий Куропятников».

После окончания тренировки в море военные моряки США провели показательное занятие для украинских коллег на борту катера Hamilton.

Накануне сообщалось, что корабль береговой охраны США Hamilton прибыл в Одесский морской порт после прошедших в Черном море военных учений.